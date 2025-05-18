Ущерб по делу о фортификациях в Курской области составил 4,1 млрд рублей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ответчики по иску Генпрокуратуры о возведении оборонных сооружений в регионе присвоили себе 4,1 млрд руб. бюджетных средств. В апреле по обвинению в хищении арестованы экс-губернатор Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов.

«Они не были направлены на строительство оборонительных сооружений, и изначально не предусматривались для этого, а были присвоены … Суд не только удовлетворил иск в первой инстанции, он увеличил сумму ущерба до 4,1 миллиарда рублей, посчитав, что это деньги, которые незаконно, в свою очередь, как дополнительную прибыль получили вот эти самые ответчики по иск»,— сказал Александр Хинштейн телеканалу «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил врио губернатора, по решению суда средства должны быть изъяты у экс-руководителей Корпорации развития Курской области, у компаний-подрядчиков и их руководителей, бенефициаров. Он также сказал, что Генпрокуратура требовала вернуть в бюджет 3,2 млрд руб.

Алексея Смирнова и Алексея Дедова задержали 16 апреля. Показания на экс-губернатора дал кс-гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который находится под арестом с декабря 2024 года по обвинению в растрате. В отношении Алексея Смирнова, который возглавлял регион с мая по декабрь 2024-го, возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «Отката хватило для ареста».