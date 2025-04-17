Отката хватило для ареста

В Москве суд отправил под арест до середины июня бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова. Вместе с экс-главой региона Алексеем Смирновым, отправленным в СИЗО днем ранее, он обвиняется в хищении из бюджета сотен миллионов рублей, в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Вскоре в деле появятся и новые эпизоды: в суде подтвердилось, что коммерсанты дали показания об откатах, которые платились высшим должностным лицам области при заключении контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Дедов просил суд о домашнем аресте, но ему в этом отказали

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Дедов просил суд о домашнем аресте, но ему в этом отказали

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Заседание, на котором рассматривалось ходатайство следственного департамента МВД о заключении под стражу Алексея Дедова, началось в Мещанском суде перед самым его закрытием, но прошло очень оперативно. Во время формальной процедуры установления личности обвиняемого выяснилось, что господин Дедов женат, имеет взрослую дочь, страдает гипертонией, диабетом и аритмией. После этого один из его адвокатов попросил суд приобщить к делу характеризующие экс-чиновника материалы — ведомственные награды, благодарственные письма и грамоты, в том числе от президента и руководителей других регионов, и выписку из истории болезни. Кроме того, суду были представлены документы о наличии у дочери господина Дедова свободной квартиры в подмосковном Красногорске, где он мог бы находиться под домашним арестом.

После этого судья Оксана Горюнова зачитала материалы, предоставленные ей МВД. Из них следовало, что уголовное дело, по которому привлекли к уголовной ответственности экс-руководителей Курской области, было возбуждено 27 сентября 2023 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), срок следствия продлен пока до конца июля нынешнего года. В ходатайстве говорится, что фигурант обвиняется в хищении, которое «привело к нанесению ущерба обороноспособности страны», и вины не признает. Оставаясь на свободе, считает следствие, фигурант может скрыться, поскольку «располагает финансовыми ресурсами», оказать давление на свидетелей, которые дали показания на бывших чиновников, или как-то иначе помешать расследованию, так как у него имеются обширные связи и административный ресурс.

Посоветовавшись со своими адвокатами, Алексей Дедов решил сначала выступить сам. Он был краток. «Я работал на строительстве сооружений в Курской области. Все сооружения были построены. Я работал честно, скрываться не планирую. Прошу избрать мне домашний арест»,— сказал обвиняемый.

Адвокат экс-чиновника, в свою очередь, подчеркнул, что его подзащитный социальной опасности не представляет и никакого административного ресурса в Курской области не имеет, так как является в настоящий момент безработным, а «в регионе сейчас другое руководство, другой губернатор». Наличие финансового ресурса у обвиняемого защитник также отверг, поскольку следствие его ничем не подтвердило. «Оказать давление на свидетелей он также не может,— сказал адвокат,— поскольку на него дал показания только один человек, да и то он сказал, что слышал от другого предпринимателя, что Дедов якобы требовал откаты в 15%». Наконец, сказал представитель защиты, если бы у его клиента было намерение скрыться, то он давно бы это сделал, поскольку знал об интересе к себе следственных органов: дело было возбуждено в 2023 году, и все это время он исправно ходил на допросы. Кроме того, у экс-чиновника на иждивении помимо матери еще и два маленьких внука. Защита также просила о домашнем аресте. Суд, однако, посчитал аргументы следствия более весомыми и отправил Алексея Дедова в СИЗО до 16 июня.

Источники “Ъ” между тем подтвердили, что в деле в скором времени появятся и эпизоды о взятках, поскольку уже ряд крупных подрядчиков, участвовавших в строительных проектах в Курской области, уже раскаялись и дали показания об откатах, которые поступали в 2022–2023 годах высшим должностным лицам региона. Причем их размер колебался в пределах15–20%. По словам предпринимателей, взятки передавались в основном наличными. Впрочем, изъять какие-либо заметные суммы у фигурантов дела пока не удалось. Сыщики не исключают, что за то время, что бывшие губернатор и его зам были свидетелями по делу, они могли деньги спрятать.

Алексей Соковнин, Олег Рубникович