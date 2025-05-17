Обвиняемую в терроризме студентку арестовали за побег из-под домашнего ареста

Студентка Полина Костикова, которую обвиняют в участии в террористических организациях, попыталась сбежать из-под домашнего ареста. Из столичного региона она отправилась на машине к границе с Грузией, однако ее поймали сотрудники ДПС. За побег ей ужесточили меру пресечения: Останкинский суд Москвы отправил ее в СИЗО. Об этом сообщает «РИА Новости».

Полину Костикову обвиняют в том, что она была участницей украинского нацбатальона «Азов» и военного формирования «Русский добровольческий корпус» (обе организации признаны террористическими в России и запрещены). Следователи считают, что студентка Государственного университета просвещения помогала вербовать новых членов нацбатальона. Девушку задержали 4 марта. В отношении нее возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации, ей грозит до 20 лет лишения свободы.