В Москве задержали участницу запрещенных и террористических «Азова» и РДК

Правоохранительные органы задержали первокурсницу Госуниверситета просвещения Полину Костикову. Ее подозревают в участии в украинском нацбатальоне «Азов» и военном формировании «Русский добровольческий корпус» (РДК) (обе организации признаны террористическими в России и запрещены).

По версии следствия, девушка в 2022 году вступила в «Азов» (организация признана террористической в РФ и запрещена), где получила позывной Ева. Затем она связалась с кураторами РДК (организация признана террористической в РФ и запрещена) и предложила помощь в вербовке новых членов нацбатальона и в сборе денег для них.

Telegram-канал Baza сообщает, что с августа 2023 года Ева жила в хостеле в центре Тбилиси. Там же жили желающие вступить в РДК (организация признана террористической в РФ и запрещена). Следствие считает, что задержанная занималась финансовым обеспечением новых членов группировки. В июне 2024 года она вернулась в Россию, где продолжила вербовать новых членов корпуса через интернет.

Девушку задержали на съемной квартире 4 марта. Против нее возбудили уголовное дело об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Останкинский районный суд Москвы отправил студентку под арест, ей грозит до 20 лет лишения свободны.

Никита Черненко