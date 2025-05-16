Трамп намерен встретиться с Путиным, как только это будет возможно

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным при первой возможности. Об этом американский лидер заявил 16 мая в Абу-Даби в ответ на вопрос журналистов о сроках проведения переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Amr Alfiky / Reuters Дональд Трамп

Фото: Amr Alfiky / Reuters

«Мы разрешим это... Я бы даже поехал прямо отсюда, но я хочу увидеть моего прекрасного внука»,— отметил господин Трамп. По его словам, в настоящий момент мир стал более безопасным, и в ближайшие 2–3 недели ситуация может улучшиться ещё больше.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может стать единственным шансом на урегулирование конфликта на Украине. Однако точных дат и времени переговоров пока нет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент никакой подготовки к двусторонней встрече не ведётся.