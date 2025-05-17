Филиал государственного музея «Дорога жизни» появится на территории Красной горки

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что на базе музея форта Красная горка появится государственный филиал музейного комплекса «Дорога жизни». Об этом руководитель 47-го региона рассказал в своих социальных сетях 17 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория форта Красная горка в Ленобласти, на базе которого планируют создать государственный музей

Фото: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко Территория форта Красная горка в Ленобласти, на базе которого планируют создать государственный музей

Фото: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

По словам господина Дрозденко, он поручил зампреду правительства региона Владимиру Цою разработать мастер-план для развития территории форта как военно-патриотического парка. На текущий момент на территории Красной горки работает частный музей.

Его возглавляет Александр Сенотрусов, который впоследствии займется уже государственным музеем, посвященным истории форта, Малой дороги жизни и Ораниенбаумскому плацдарму.

Глава 47-го региона подчеркнул, что придать соответствующий статус музею помогло серьезное финансирование через гранты. Сейчас на территории Красной горки проводятся поисковые форумы, «Зарницы» и мастер-классы. В будущем возможности площадки будут расширяться.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в «Ночь музеев» государственный Эрмитаж будет работать бесплатно с шести до одинадцати часов вечера.

Андрей Маркелов