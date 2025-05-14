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Петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить Эрмитаж 18 мая

Традиционно Главный музейный комплекс Эрмитажа и Главный штаб будут доступны для бесплатного посещения в Международный день музеев. Осмотреть экспозиции без оплаты можно будет 18 мая, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

Это лишь одна из дат, в которые Эрмитаж предоставляет возможность посетить музей бесплатно. Такая практика стала традицией для учреждения.

Билеты будут добавляться постепенно партиями. Их наличие будет зависеть от заполняемости и пропускной способности музея. Желающие осмотреть экспозиции могут получить не более трех билетов в одни руки.

Они также будут доступны 18 мая в кассах музея. Посетители смогут получить их в порядке живой очереди.

Татьяна Титаева

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