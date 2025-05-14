Против главы Новочеркасска возбудили уголовное дело о получении взятки

Следственное управление СК России по Ростовской области по материалам, предоставленным региональным управлением ФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Новочеркасска. Об этом сообщила пресс-служба донского Следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе уточнили, что дело против чиновника возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также «в отношении сотрудника администрации — по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере)».

По версии следствия, в 2024 году глава администрации Новочеркасска при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нем жилого дома. Общая сумма полученного превышает 8 млн руб., считают следователи.

«Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области», – объясняется в сообщении СК России по Ростовской области.

Сейчас по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 13 мая в Новочеркасске правоохранители задержали главу администрации города Юрия Лысенко.

Владимир Андреев