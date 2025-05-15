Участок вместо денег

Суд в Ростове-на-Дону на два месяца заключил под стражу главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко. Чиновник был задержан 13 мая по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в 2024 году градоначальник при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и услуг по возведению на нем жилого дома. В суде Юрий Лысенко не комментировал предъявленное ему обвинение. Адвокаты заявили, что в представленных следователем материалах нет доказательств вины их подзащитного.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В суде Юрий Лысенко не комментировал предъявленное ему обвинение

Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска В суде Юрий Лысенко не комментировал предъявленное ему обвинение

Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко, обвиняемому в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ, максимальное наказание – 15 лет лишения свободы). Чиновник заключен под стражу до 13 июля.

Заседание по избранию меры пресечения было назначено на 10:00, однако началось с шестичасовой задержкой. Нескольких журналистов не пустили в зал, сославшись на малое количество мест.

По версии следствия, в 2024 году глава администрации Новочеркасска при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нем жилого дома. По оценкам следователей, общая сумма полученного превышает 8 млн руб.

За это объект застройщика включили в программу комплексного развития территорий Ростовской области. Кроме того, местные власти помогли предпринимателю организовать возведение школы на застраиваемой им территории за счет бюджетных средств.

Следствие ходатайствовало о заключении чиновника под стражу, отметив, что он может выехать за пределы РФ, а также уничтожить либо сокрыть доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

Защита, в свою очередь, настаивала на том, что доказательств вины Юрия Лысенко нет. Адвокаты отметили, что у чиновника не нашли ничего компрометирующего в ходе обысков, проведенных 13 мая дома и в рабочем кабинете. Также адвокаты обратили внимание суда на то, что Юрий Лысенко не отказывается от дачи показаний, а наоборот, подробно изложил следователям свою позицию.

Кроме того, защита заявила, что согласно выписке из ЕГРН, собственником земельного участка, который якобы был предметом взятки, чиновник не является: имущество зарегистрировано на иное лицо. Адвокаты попросили назначить господину Лысенко домашний арест.

Выслушав мнение сторон, суд отправил Юрия Лысенко в СИЗО.

Юрию Лысенко 49 лет. Он родился поселке Донской Ростовской области. В 1997 году окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности тепловые электрические станции, получив квалификацию инженера. Спустя год он в том же учебном заведении получил квалификацию инженера-экономиста. С 2010 года по 2012-й Юрий Лысенко был начальником управления по работе с персоналом ОАО «ОГК-6» Новочеркасская ГРЭС. С 2012 года по 2015-й занимал должность заместителя главы администрации Новочеркасска. Далее, по 2020 год, Лысенко был председателем городской Думы Новочеркасска-главой города Новочеркасска. Должность главы администрации города чиновник занял в декабре 2020 года.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», возглавлявший администрацию Новочеркасска в 2017-2019 годах Игорь Зюзин был осужден по аналогичной статье. По версии следствия, в 2017 году Зюзин, вместе со своим заместителем Альбиной Порошиной, обещал строительной фирме «Диволан» поспособствовать в заключении муниципальных контрактов и приемке выполненных работ. За эту услугу он получил от директора «Диволана» Дениса Козлова более 2,6 млн руб.

В 2023 году Ростовский областной суд назначил Зюзину восемь лет колонии.

Кристина Федичкина, Мария Хоперская