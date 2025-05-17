Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова

Президент Владимир Путин принял предложение правительства о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Согласно документу, решение принято с учетом «значительного вклада Суворова в укрепление могущества Российского государства». Правительство должно собрать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав. Также требуется разработать план по случаю праздника, а властям регионов рекомендовано принять участие в его подготовке.

Исполнить поручение нужно в течение шести месяцев. Конкретная дата празднования в указе не приводится.

Александр Суворов — русский полководец и военный теоретик. Родился в ноябре 1730 года, умер в мае 1800-го после болезни. Его похоронили в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. В последние годы полководца несколько раз предлагали канонизировать.