РПЦ по просьбе Минобороны изучит канонизацию полководца Суворова

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) планирует передать на рассмотрение профильной комиссии вопрос о канонизации генералиссимуса Александра Суворова. Об этом сообщил патриарх Кирилл на открытии Синода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

С просьбой к РПЦ канонизировать Александра Суворова обратилось в 2022 году Минобороны России: с таким предложением в марте выступил заместитель министра обороны Николай Панков на встрече с патриархом Кириллом в Даниловом монастыре. В РПЦ пообещали собрать необходимые материалы о жизни полководца.

Александр Суворов (1730–1800) — русский полководец и военный теоретик. Он не проиграл ни одного сражения. После его похоронили в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга. Канонизировать полководца предлагают уже несколько лет. В 2020 году такое предложение сделал основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

Как уточнял заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), для канонизации полководца нужны документальные свидетельства его «чудотворений». При этом, отмечал представитель церкви, стоит избегать подмены святости геройством. Из военных деятелей к лику святых РПЦ уже причислены Александр Невский, Дмитрий Донской и адмирал Федор Ушаков.

Анастасия Ларина