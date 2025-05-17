В Екатеринбурге появится переулок Нежный и улица Холмистая

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердили названия новых улиц в Чкаловском районе, сообщили в администрации города. Так, в жилом комплексе «Экодолье» появится переулок Нежный. Название выбрали жители района через опрос. Переулок выходит на улицу Мечтателей и будет располагаться рядом с переулком Миндальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также в районе промышленного узла Ново-Свердловской нефтебазы появятся улицы Каменная горка и Холмистая, названия которых отражают холмистый рельеф местности, объяснили в мэрии.

Напомним, в апреле этого года в Верх-Исетском районе уральской столицы перспективной улице присвоили имя детского писателя и почетного гражданина города Владислава Крапивина.