Вооруженные силы России взяли населенный пункт Розовка (украинское название Александрополь) в Ясиноватском районе в ДНР. Также российские войска выбили украинскую армию из села Успеновка Покровской городской общины. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В освобождении Успеновки принимали участие бойцы группировки «Центр». По сообщению Минобороны России, потери ВСУ на данном участке составили более 3,1 тыс. военнослужащих, семь танков, включая два танка «Leopard» немецкого производства, а также 19 бронированных машин, включая французские VAB и американские М113 и HMMWV

В боях за населенный пункт Розовка ВСУ потеряли до 1,9 тыс. военнослужащих, семь танков и 21 бронемашину, включая американские образцы. Село было взято под контроль бойцами «Южной» группировки.

Минобороны также заявило, что российские войска нанесли высокоточным оружием и БПЛА семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, включая аэродромы, предприятия ракетно-космической промышленности, а также места сборки и хранения БПЛА.

Вчера служащие группировки «Восток» смоги выбить ВСУ из населенного пункта Веселое в ДНР. В Запорожской области группировка «Днепр» заняла Лобковое.