Двух курских чиновников отправили в СИЗО по делу о получении взяток

Ленинский райсуд Курска удовлетворил ходатайства следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главе Выгорновского сельсовета Тимского района Сергею Гребенкину и начальнику отдела земельных и имущественных отношений администрации поселка Тим Роману Якунину. Они пробудут в СИЗО как минимум до 13 июля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господину Гребенкину вменяется получение взятки с вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), господину Якунину — получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и предложение посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

По версии следствия, глава сельсовета получил взятку «в виде иного имущества» и потребовал взятку в виде денег за содействие при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Начальник отдела получил от индивидуального предпринимателя 1 млн руб. за общее покровительство, в том числе за содействие при заключении муниципальных контрактов и их приемке. Также господин Якунин, как считает следствие, предложил бизнесмену посредничество при передаче денег господину Гребенкину, однако действия чиновника были пресечены правоохранителями.

О возбуждении уголовного дела стало известно в начале недели.

Алина Морозова