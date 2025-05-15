Двух курских чиновников заподозрили в получении взяток

Управление СКР по Курской области возбудило уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении главы одного из муниципальных образований Тимского района и начальника отдела имущественных отношений администрации поселка Тим. Второго также подозревают в предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве, не раскрывая имена фигурантов.

По версии следствия, начальник отдела с мая 2022 года по декабрь 2024-го получил 1 млн руб. от индивидуального предпринимателя за «общее покровительство его деятельности». Также он предложил коммерсанту стать его посредником в передаче 100 тыс. руб. главе муниципального образования за содействие в заключении муниципальных контрактов.

Глава муниципального образования, как считают следователи, с июня 2024 года по январь 2025-го получил 65 тыс. руб. от бизнесмена за указанное содействие. Также он потребовал за незаконные действия 100 тыс. руб.

Преступления выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий курского УФСБ.

Алина Морозова