В Петербурге двух китаянок отправили в колонию по делу о контрабанде военной техники

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к различным срокам в ИК общего режима трех женщин, которые участвовали в попытке незаконного вывоза за рубеж продукции военного назначения. Гражданка РФ Екатерина Брус получила 4,5 года с отсрочкой до совершеннолетия ребенка, гражданки Китая Дяо Чуцяо и У Синюй — 4 года 8 месяцев и 7 лет 1 месяц соответственно. Обвиняемые признали вину и раскаялись, сообщили 5 мая в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд установил, что в июне 2021 года Дяо Чуцяо вошла в организованную группу, созданную неустановленным руководителем из Китайской Народной Республики (КНР). По заявлению следствия, женщина, находясь на территории Петербурга, «имела умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники за материальное вознаграждение». Помимо первой фигурантки в организованную группу вошли также еще одна гражданка КНР У Синюй, россиянка Екатерина Брус и иные лица.

Участники группы действовали по отработанной схеме: Брус закупала в России военные комплектующие и переправляла их в Москву. У Синюй переупаковывала детали в коробки от бытовых товаров и отправляла их Дяо Чуцяо в Петербург. А та, в свою очередь, следуя указаниям организаторов, готовила груз к незаконному вывозу за границу.

ФСБ пресекла деятельность группы и изъяла 74 лопатки компрессора, 46 свечей зажигания, 40 сильфонных узлов, термодатчики, генераторы и другие детали, попадающие под экспортный контроль и относящиеся к продукции военного назначения.

Суд учел раскаяние подсудимых и смягчил наказание Брус из-за наличия малолетнего ребенка. Однако У Синюй, которая активно участвовала в переправке грузов, осудили строже. Дело расследовалось по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду продукции военного назначения).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что у прибывшего из Китая пассажира таможенники Пулково нашли почти 400 пачек сигарет.

Валерия Мальцева