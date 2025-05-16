Покушавшийся на писателя Рушди приговорен к 25 годам тюрьмы

16 мая окружной суд округа Шатокуа (штат Нью-Йорк) приговорил Хади Матара, в 2022 году ранившего ножом писателя Салмана Рушди, к 25 годам лишения свободы. Матар отказался давать показания в суде, ранее он заявлял, что не признает вину. В феврале он был признан виновным в покушении на убийство. Защита настаивала, что доказательств того, что Хади Матар намеревался убить Рушди, нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хади Матар

Фото: Adrian Kraus / AP Хади Матар

Фото: Adrian Kraus / AP

Хади Матар напал на Салмана Рушди во время лекции, которую тот читал в Нью-Йорке. Мужчина выбежал на сцену и более десяти раз ударил писателя ножом, в результате чего тот ослеп на один глаз.

В 1988 году, после публикации романа «Сатанинские стихи», аятолла Хомейни вынес фетву, призвав к убийству Салмана Рушди. После этого писателю пришлось скрываться. В 1998 году тогдашний президент Ирана Мохаммад Хатами заявил, что правительство больше не поддерживает призывов убить писателя. Тем не менее некоторые мусульмане продолжали считать, что фетва Хомейни действует, а один из иранских религиозных фондов в 2012 году назначил награду в $3,3 млн за его убийство.

Яна Рождественская