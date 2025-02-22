Ударивший ножом писателя Салмана Рушди признан виновным

Суд присяжных в США признал виновным 27-летнего жителя Нью-Джерси Хади Матара в покушении на убийство. В 2022 году он несколько раз ударил ножом писателя Салмана Рушди.

Как передает CNN, суд огласит приговор 23 апреля. Мужчине грозит до 25 лет лишения свободы. Сторона защиты настаивает, что намерение совершить именно убийство доказано не было. «Если вы собираетесь нанести кому-то 10-15 ударов ножом по лицу и шее, очевидно, это может привести к смерти»,— сказал в ответ прокурор.

В августе 2022 года лауреат Букеровской премии Салман Рушди читал лекцию в образовательном центре Chautauqua Institution на западе Нью-Йорка. Хади Матар выбежал на сцену и более 10 раз ударил писателя ножом. В результате нападения господин Рушди ослеп на один глаз.