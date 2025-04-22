Виктора Кокшарова назначили исполняющим обязанности ректора УрФУ

Виктор Кокшаров назначен исполняющим обязанности ректора Уральского федерального университета (УрФУ). Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе вуза. Напомним, в этом году у Виктора Кокшарова заканчивается срок полномочий — в 2020 году его переназначали ректором на пятилетний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Кокшаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виктор Кокшаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В марте этого года министр образования и науки РФ Валерий Фальков рекомендовал председателю правительства России Михаилу Мишустину продлить полномочия господина Кокшарова, сообщал источник «Ъ-Урал». Но по данным местных СМИ, Виктор Кокшаров может покинуть данный пост.

Виктор Кокшаров возглавляет УрФУ с 2010 года. До этого он работал в администрации губернатора Свердловской области: занимал различные должности в информационно-аналитическом управлении и в департаменте международных и внешнеэкономических связей (позже.— министерство международных и внешнеэкономических связей). В 2000 году был назначен начальником управления министерства международных и внешнеэкономических связей региона, с 2004 года являлся главой министерства. В 2007-2009 годах занимал пост председателем правительства Свердловской области.

Мария Игнатова