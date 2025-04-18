Мэр Белгорода Валентин Демидов вступает в «Барс»
Глава Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что с понедельника выходит на службу в добровольческий отряд «Барс-Белгород».
Валентин Демидов
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
«Хочу пройти слаживание в полевых условиях плечом к плечу с теми, кто защищает наш регион и наш Белгород. Уверен, этот опыт будет полезен в будущем на моем рабочем месте. Готов к выполнению задач, которые стоят перед добровольческим формированием»,— сказал господин Демидов.
Кто будет исполнять обязанности главы города во время службы Валентина Демидова, не уточняется.
На прошлой неделе о вступлении в батальон сообщил глава Старооскольского городского округа Владимир Жданов. В начале этой недели из отряда вернулся глава Красненского района Александр Полторабатько.
О том, почему чиновники макрорегиона присоединяются к «Барсу», читайте в публикации «Ъ-Черноземье».