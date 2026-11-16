«ИИ не заменит профессионального персонального брокера»
Руководитель дирекции консультационно-брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Александр Какаулин — в новом выпуске «Идеи на миллион»
Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов поговорил с руководителем дирекции консультационно-брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Александром Какаулиным.
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— Сегодня мы будем говорить об особенностях управления активами: какие появились нововведения, какие есть интересные варианты для состоятельных инвесторов. Когда я говорю, что есть некоторые новые моменты в обслуживании клиентов, я имею в виду искусственный интеллект. Он все активнее входит в жизнь инвесторов, особенно состоятельных. И вот сейчас, насколько я знаю, с его помощью можно проанализировать доходность портфеля, оценить результаты инвестирования, разобраться в терминологии. Как это меняет работу персонального брокера? Кому клиенты, кстати, доверяют больше: ИИ или человеку?
— Вы совершенно верно подметили, что искусственный интеллект достаточно активно появляется в нашей жизни, и это хороший инструмент и помощник, в том числе на фондовом рынке. Мы сами развиваем подобные сервисы. Однако профессионального персонального брокера это не заменит. Например, инвестор может попросить нейросеть дать второе мнение по предложенному портфелю, но результат будет зависеть от исходных данных, то есть от целей инвестора, его отношения к риску и горизонта инвестирования. Если этих параметров нет или они заданы неверно, оценка может оказаться просто бесполезной.
Кроме того, модель не всегда учитывает, как новые инструменты сочетаются с уже имеющимися в портфеле. Помимо этого, ИИ помогает и оценить доходность, но здесь важно не перепутать разные способы ее расчета, учесть налоги и выбрать подходящий ориентир для сравнения. А самое главное — просто доходности недостаточно. Важно понимать, какой риск был принят ради этого результата. Также искусственный интеллект может быстро обработать информацию и дать предварительную оценку, а персональный брокер помогает соотнести ее с целями и риск-профилем конкретного человека, объясняет решения и отвечает за качество рекомендаций.
— Вы сказали, что персональный брокер может учитывать планы клиента. Но вот, допустим, у меня сформирован портфель из государственных, корпоративных облигаций, а через год мне нужны деньги. Например, я решил что-то купить достаточно крупное. С чего в таком случае мы разговор начнем?
— Я бы начал с вопроса самой покупки: когда именно понадобятся деньги, какая сумма нужна и насколько эта дата и сумма фиксированы. Затем мы обсудили бы ваши цели, отношение к риску и особенности нынешнего портфеля, потому что деньги, которые могут понадобиться через год, и средства на долгосрочные инвестиции требуют совершенно разного подхода. Так у нас в БКС обычно и начинается работа с персональным брокером. После этого мы определили бы горизонт инвестирования для каждой части капитала и посмотрели, соответствует ли ему портфель облигаций. И уже на основании этого сформировали бы конкретные рекомендации по вашему портфелю.
При этом анализ новостей, фундаментальную оценку компаний персональный брокер берет на себя, опираясь на экспертизу команды аналитиков БКС. Это трудоемкая работа и выводы приходится регулярно пересматривать с учетом меняющихся факторов. Вам я передаю уже самое главное: что в портфеле стоит сохранить, что — пересмотреть, и самое важное, почему это необходимо сделать. И, соответственно, клиенту не нужно самостоятельно следить за всем информационным потоком, что может освободить до 95% его времени. Решение уже по итогам принимается, конечно, самим инвестором.
— Представим, что часть я забрал на крупную покупку, а остальное остается в портфеле. Какие сейчас оптимальные сроки, какие инструменты вы обсуждаете с клиентами?
— Если часть средств точно не понадобится в ближайшие годы, мы можем обсудить индивидуальный инвестиционный счет третьего типа. Здесь важно сначала оценить срок. Например, если вы откроете счет в этом году, до конца декабря 2026-го, минимальный срок владения для получения льгот составит пять лет. Для счетов, открытых уже с 1 января 2027-го, он составит шесть лет и далее будет ежегодно увеличиваться, пока не достигнет десяти лет. Так что открывать счет сейчас имеет смысл, только если вы готовы соблюдать этот срок.
В ИИС-3 есть несколько налоговых преимуществ: его можно пополнять без ограничений по сумме, а инвестиционный доход в пределах 30 млн руб. при соблюдении условий полностью освобождается от НДФЛ. Как известно, сейчас обсуждают распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на инвестиционные доходы. На этом фоне интерес к ИИС третьего типа растет, это видно и по рыночной статистике, и по поведению наших клиентов.
— Понятно, что мы говорим о российском рынке, условия непростые, скажем так. А как инвестору сегодня расширить географию вложений?
— Один из способов — это добавить в портфель инструменты, которые слабо коррелируют с российскими бумагами. Проще говоря, когда российские акции снижаются, американские могут вести себя совершенно иначе. Так портфель меньше зависит от ситуации в одной стране.
При этом нужно учитывать доступность инструментов и валютные риски. Для работы с зарубежными рынками инвесторы в том числе используют CFD-контракты на разницу цен. Что это значит: расчеты по ним идут внутри России, а сами иностранные бумаги инвестор не покупает, поэтому риска их блокировки нет. Мы запустили торговлю CFD весной 2025 года и видим, что спрос на них постоянно растет, особенно у состоятельных инвесторов.