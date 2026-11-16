— Я бы начал с вопроса самой покупки: когда именно понадобятся деньги, какая сумма нужна и насколько эта дата и сумма фиксированы. Затем мы обсудили бы ваши цели, отношение к риску и особенности нынешнего портфеля, потому что деньги, которые могут понадобиться через год, и средства на долгосрочные инвестиции требуют совершенно разного подхода. Так у нас в БКС обычно и начинается работа с персональным брокером. После этого мы определили бы горизонт инвестирования для каждой части капитала и посмотрели, соответствует ли ему портфель облигаций. И уже на основании этого сформировали бы конкретные рекомендации по вашему портфелю.