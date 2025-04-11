Владимир Жданов вступает в «Барс-Белгород»

Глава Старооскольского горокруга Белгородской области Владимир Жданов сообщил о том, что подписал контракт на службу в добровольческом отряде «Барс-Белгород». Он добавил, что уже получил положительное заключение медкомиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Жданов

Фото: администрация Старооскольского городского округа Белгородской области Владимир Жданов

Фото: администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

«Это решение — не спонтанный порыв, а осознанный шаг. Понимаю, что не так давно возглавил Старооскольский городской округ и еще не до конца вник во все сложности и проблемы. Понимаю, что нужен на своем рабочем месте. И тем не менее считаю, что должен пройти службу в "Барсе"»,— пояснил господин Жданов.

Владимир Жданов с 2018 года до конца 2024-го возглавлял Шебекинский округ Белгородской области. Руководителем администрации Старооскольского горокруга был избран в конце января. Сменил на этом посту Андрея Чеснокова, который перешел на должность советника директора Старооскольского геологоразведочного института (филиал Московского геологоразведочного института имени Серго Орджоникидзе).

В марте к «Барс-Белгород» присоединились глава Новооскольского округа Андрей Миськов, руководитель администрации Красненского района Александра Полторабатько и министр ЖКХ Алексей Ботвиньев.

О том, почему чиновники макрорегиона вступают в «Барс», читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова