Праймериз указывает на обновление

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) завершилась регистрация участников праймериз «Единой России» (ЕР) перед выборами депутатов законодательного собрания. За 22 мандата намерены побороться 111 кандидатов, включая восемь парламентариев от партии власти из 18 в действующем созыве. По мнению эксперта, значительное обновление состава заксобрания связано с желанием губернатора Дмитрия Артюхова «переформатировать работу» окружного парламента.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ЯНАО зарегистрировали 111 участников предварительного голосования (праймериз) ЕР для определения кандидатов на выборы депутатов окружного заксобрания. Согласно сайту объединения, за 11 мандатов, разыгрываемых по округам, поборются 45 претендентов, за 11 мандатов по партийным спискам — 66 человек. Голосование за представителей ЕР пройдет с 19 по 25 мая. Основное голосование на выборах состоится в сентябре.

Депутаты заксобрания ЯНАО седьмого созыва были избраны 16 сентября 2020 года. По итогам голосования во всех 11 одномандатных округах одержали победу кандидаты от ЕР, по спискам места в парламенте получили семь представителей от партии власти, два — от ЛДПР, один — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», один — от КПРФ.

Об участии в выборах в качестве кандидата по одномандатному округу заявил председатель заксобрания Сергей Ямкин, который возглавляет парламент с 2015 года. Спикер подчеркнул, что продолжит работу над «уже намеченными планами» в новом созыве. «Порой было сложно обеспечить ямальцам комфортную жизнь, особенно если вспомнить времена пандемии, но оперативная работа депутатского корпуса прилагала все силы для этого — наша команда справилась на "отлично"»,— заверил он.

К господину Ямкину присоединились семь его коллег. Документы для участия в праймериз в качестве кандидатов по одномандатным округам подали вице-спикер и руководитель фракции ЕР Виктор Казарин, депутаты Игорь Герелишин и Алексей Денисов. По партспискам решили избираться секретарь регионального отделения ЕР, первый вице-спикер, председатель комитета по промышленности и ЖКХ Алексей Ситников, зампредседателя заксобрания и глава комитета по госустройству Наталия Фиголь, председатель комитета по делам коренных малочисленных народов Севера Эдуард Яунгад и депутат Анастасия Казанцева.

Желание получить мандат в заксобрании выразили пять глав муниципалитетов ЯНАО. Мэр Лабытнанги Марина Трескова и глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал, которые поддержали объединение своих муниципалитетов, планируют избираться по партсписку. В ЕР подчеркнули, что переход господина Сакала в парламент является «его логичным решением двигаться дальше».

Избираться по партсписку намерены и глава Тазовского района Виктор Югай и глава Пуровского района Кирилл Трапезников, которые руководят муниципалитетами менее двух лет. Господин Трапезников заявил о необходимости «качественных изменений» в управлении региона.

«Слушал проблемы и предложения, хочу использовать депутатский мандат, чтобы эти голоса были услышаны на уровне принятия решений»,— подчеркнул он.

Андрей Кугаевский, который возглавляет Ямальский район 24 года, планирует участвовать в выборах в качестве кандидата по одномандатному округу.

За место в региональном парламенте в качестве кандидатов по партсписку будут бороться экс-заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова, которая после переизбрания Дмитрия Артюхова в 2023 году была отправлена в отставку, и член Совета федерации от Ямала Владимир Пушкарев. Госпожа Бучкова подчеркнула, что обеспечит ямальцев «безопасной и современной средой», господин Пушкарев отметил, что победа на выборах даст ему возможность «больше вкладывать силы в развитие округа».

По партийному списку попробуют избраться и представители специальной военной операции (СВО). Руководитель ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Казановская заявила, что намерена решать проблемы военных на «более высоком уровне», участник боевых действий Игорь Пронин заверил, что принесет в политику «дисциплину и верность слову».

«Построим регион, где справедливость и порядок — не просто лозунги, а норма жизни»,— подчеркнул кандидат.

Подавать документы на участие в праймериз не стали 10 депутатов заксобрания от ЕР. Среди них председатель комитета по соцполитике Надежда Гудкова, депутаты Олег Арно, Игорь Игнатов, Виктор Гордиенко, Василий Степанов, Иван Костогриз, Василий Крюк, Тимофей Лаптандер и Василий Паршаков.

Большая часть действующих депутатов от ЕР не будет избрана в новый созыв заксобрания Ямала в связи с желанием Дмитрия Артюхова «переформатировать работу» окружного парламента, считает политолог Александр Безделов.

«Значительное число депутатов перешло по наследству от прошлого губернатора Дмитрия Кобылкина (возглавлял регион в 2010–2018 годах.—"Ъ-Урал"). Очевидно, была договоренность ряда депутатов с Дмитрием Артюховым, что они уходят после завершения работы нынешнего созыва. Необходимо формировать думу исходя из новых политических реалий в ЯНАО, где контроль над политической ситуацией осуществляет действующий губернатор»,— отметил эксперт.

Василий Алексеев