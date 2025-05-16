Эрдоган: встреча РФ и Украины — «реальная возможность прекратить кровопролитие»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры между РФ и Украиной, проходящие в Стамбуле, критически важными в контексте достижения мира на Украине. Об этом он заявил на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Тиране. Турецкий лидер подчеркнул, что прекращение огня остается главным вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

«Впервые с марта 2022 года действительно появилась реальная возможность для прекращения кровопролития»,— сказал господин Эрдоган (цитата по Report). «Прекращение огня, как и всегда, остается приоритетом в посреднических усилиях по Украине»,— добавил он.

Турецкий лидер призвал европейских коллег оказать поддержку, чтобы канал диалога между РФ и Украиной оставался открытым. «Турция в свою очередь продолжит вносить посильный вклад в мирное урегулирование»,— заверил он.

Накануне переговоров России и Украины в Стамбуле господин Эрдоган провел встречи с лидерами США, России и Украины. Переговоры РФ и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая. Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавляет Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Встреча проходит в президентском дворце Долмабахче.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая