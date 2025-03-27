Выборы губернатора Свердловской области состоятся в сентябре

Досрочные выборы губернатора Свердловской области запланированы на сентябрь — они пройдут в Единый день голосования, сообщила ТАСС председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Накануне Евгений Куйвашев ушел в отставку с поста губернатора Свердловской области — спустя 12 лет руководства регионом он оставил должность по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он попросил у президента РФ Владимира Путина «два-три месяца» на подготовку к работе в Свердловской области.

Подробнее о назначении Дениса Паслера — в материале «Хочу попросить вернуться в родные для вас места»

Ирина Пичурина