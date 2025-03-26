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Владимир Путин предложил Денису Паслеру возглавить Свердловскую область

Президент Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, сообщили в пресс-службе Кремля. Господин Паслер принял предложение господина Путина.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Хочу попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали на высокой должности (на посту председателя правительства области в 2012-2016 годах.— "Ъ-Урал"), вы знаете хорошо этот регион, он один из ключевых у нас, промышленно развитый»,— сказал Владимир Путин.

Денис Паслер поблагодарил главу государства за «огромное доверие» и предложение. «С вашей поддержкой, поддержкой земляков, готов приложить все усилия для решения тех задач, которые будете ставить вы и жители области»,— заверил он.

Денису Паслеру 46 лет. Он родился в Североуральске (Свердловская область), в 2001 году окончил Уральскую государственную горную академию. С 2001 года работал на Североуральском заводе железобетонных изделий: был начальником отдела сбыта, коммерческим директором и генеральным директором. В 2004 году был назначен генеральным директором ОАО «Краснотурьинскмежрайгаз», в 2005 году — управляющим директором ЗАО «ГАЗЭКС». С 2009 года занимал должность управляющего директора ОАО «Свердловэнергосбыт», с 2010 года — генерального директора ОАО «Екатеринбурггаз».

В 2008 году Денис Паслер был избран депутатом палаты представителей заксобрания области от Серовского избирательного округа: баллотировался в составе списка кандидатов от «Единой России» (ЕР), получил 54,5% голосов избирателей. В 2011 году был избран депутатом однопалатного заксобрания региона от ЕР, в Серовском одномандатном округе набрал 34,03% голосов. С июня 2012 года работал председателем правительства Свердловской области при губернаторе Евгении Куйвашеве. В марте 2017 году получил должность и.о. генерального директора холдинга «Т Плюс», в апреле был избран председателем правления ПАО «Т Плюс».

В марте 2019 президент Владимир Путин назначил Дениса Паслера врио губернатора Оренбургской области, в сентябре он одержал победу на выборах главы региона, набрав 65,94% голосов при явке избирателей 39,55%. На выборах в 2024 году господин Паслер вновь возглавил регион, набрав 78,14% при явке в 52,59%.

Василий Алексеев

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