ВТБ кредитовал Setl Group на 18 млрд рублей для строительства ЖК у «Елизаровской»

Банк ВТБ открыл кредитную линию девелоперу Setl Group с лимитом более 18 млрд рублей. Средства планируется направить на финансирование строительства жилья и школы в жилом комплексе «Астра Континенталь» в Невском районе Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новый ЖК высокого комфорт-класса предполагается построить в пешей доступности от станции метро «Елизаровская». Продаваемая площадь жилья составит 332 тыс. кв. м. В рамках проекта также планируется построить три детских сада на 700 мест и школу с двумя бассейнами для 1850 детей. Через весь квартал будет пролегать пешеходный бульвар протяженностью более 1 километра. Проектом также предусмотрен многофункциональный парк для взрослых и детей «Город Спорта» площадью почти 11 тыс. кв. м.

Как уточнили в пресс-службе ВТБ, средства банка предназначены для строительства четвертой очереди ЖК — дома продаваемой площадью 73,5 тыс. кв. м с подземным паркингом и встроенным детсадом на 100 мест. Сдать корпус намерены во втором квартале 2028 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что структура ВТБ вышла из проекта «Западный скоростной диаметр» в Петербурге.

Андрей Цедрик