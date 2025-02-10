ВТБ вышел из проекта «Западный скоростной диаметр» в Петербурге

Компания «Оператор столичных магистралей», ранее принадлежавшая ООО «ВТБ инфраструктурный холдинг», стала частью ООО «ЛМ Инфра», которым владеют турецкие бизнесмены. Сооответствующая выписка из ЕГРЮЛ появилась 7 февраля.

«Оператору столичных магистралей» в свою очередь принадлежит 49% уставного капитала организации «Холдинг Магистраль северной столицы» — компании владельца ООО «Магистраль северной столицы», которое по договору государственно-частного партнерства эксплуатирует «Западный скоростной диаметр» (ЗСД).

В связи с изменениями структура участников «Холдинга МСС» выглядит следующим образом. 49% уставного капитала принадлежит «ЛМ Инфра», еще 25% — катарской F4 Holding LLC, 22,1% — ООО «Дефенсум-инвест», 3,9% — кипрской Blognot Limited.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что КГИОП согласовал проект строительства еще одного автомобильного моста через Неву, который планируется возвести в рамках создания Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Согласование выдано инвестору АО «Западный скоростной диаметр».

Андрей Маркелов