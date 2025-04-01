В Петербурге более трети покупателей находят у себя признаки онлайн-шопоголизма

По результатам опроса, 34,4% активных онлайн-покупателей в России в той или иной степени отмечают у себя признаки ониомании. В топ регионов, жители которых чаще других находили у себя признаки шопоголизма, вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (38%), а также Нижний Новгород и область (37%) и Самара и область (36%). Примечательно, что Москва и Подмосковье по этому показателю занимают лишь шестую позицию в рейтинге. Таковы данные исследования, результаты которого предоставили «Ъ-СПб» аналитики исследовательского центра «Позиция».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом, согласно опросу, 44% петербуржцев совершают больше половины покупок онлайн. 17% покупают через интернет половину необходимых товаров, а 12% — четверть. Еще 13% респондентов покупают все необходимое только онлайн.

Чаще всего онлайн-покупатели в Петербурге тратят на незапланированные покупки от 20 до 50 тыс. рублей в месяц — об этом рассказали 40% респондентов. От 10-20 тыс. руб. ежемесячно тратят на онлайн-шопинг 16% жителей города на Неве.

В то же время 37% опрошенных петербуржцев отметили, что совершают покупки на маркетплейсах несколько раз в месяц. Треть (29%) респондентов заказывают онлайн каждую неделю, а 14% –– пару раз в неделю. 9% петербуржцев признались, что покупают товары в сети каждый день.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы в 2025 году стали чаще скачивать приложения в категории «инструменты».

Андрей Цедрик