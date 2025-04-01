ПСБ зарегистрировался в Ярославле

Головной офис «Промсвязьбанка» зарегистрировали в Ярославле на улице Республиканской, 16. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google-карты Фото: Google-карты

В указанном здании располагается офис банка. Ранее там провели ремонт. Кроме того, банк сменил свое официальное наименование, теперь полное название — Публичное акционерное общество «Банк ПСБ», сокращенное — ПАО «Банк ПСБ».

Напомним, что банк планирует перевести в Ярославль 5 тыс. сотрудников и членов их семей, построив офисы и жилье. Процесс займет несколько лет.

Алла Чижова