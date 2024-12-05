Банкуют все

ПАО «Промсвязьбанк» зарегистрирует юридический и налоговый адреса в Ярославле. Банк планирует перевести в город 5 тыс. сотрудников и членов их семей, построив офисы и жилье. Процесс займет несколько лет. Губернатор и руководство ПСБ говорят, что это даст импульс развитию региона. Эксперты полагают, что переезд стал прямым следствием поручения президента о переезде госкомпаний из Москвы в регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) сменит адреса юридической и налоговой регистрации с московских на ярославские. Об этом 4 декабря сообщили пресс-центр банка и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Планируется, что в Ярославль переедут более 5 тыс. сотрудников банка и членов их семей.

Для переезда своих сотрудников банк собирается создать в Ярославле соответствующую инфраструктуру: жилье, офисы и соцобъекты, благоустроенные общественные пространства. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе ПСБ, переезд не будет одномоментным.

«Релокация более 5 тыс. сотрудников и их семей в другой город - масштабный проект, рассчитанный на несколько лет. Его реализация потребует многосторонней проработки: от подготовки релокационного пакета для работников до строительства офисных и жилых зданий, развития прилегающих пространств, а также возведения социальной, культурной и спортивной инфраструктуры»,— сообщили в банке «Ъ-Ярославль».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что сейчас банк выбирает площадку для строительства. Господин Евраев поблагодарил за принятое решение как руководство ПСБ, так и президента России Владимира Путина.

«Для нас это большая гордость и большой импульс к развитию. Причем это не только налоги, которые измеряются миллиардами рублей, но и огромное количество новых высокооплачиваемых рабочих мест, и инвестиций в инфраструктуру, жилищное строительство. Мы получаем большого инвестора и большой шаг вперед. Это здорово. Мы ждали этого решения и работали над ним. Я думаю, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев. Все планы сформированы, идет подбор земельных участков и уже финальное согласование планов»,— сказал господин Евраев в ходе прямой линии 4 декабря на телеканале «Россия».

В ПСБ ожидают, что банк «усилит свои позиции на региональном рынке банковского обслуживания».

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков отметил, что переезд позитивно скажется на экономическом состоянии Ярославской области.

«Наряду с прямым эффектом на местный бюджет в виде увеличения налоговых отчислений смена прописки поможет привлечь дополнительное финансирование в коммерческие и социально-значимые проекты региона»,— приводит слова господина Фрадкова пресс-центр банка.

Выбор Ярославской области для релокации в банке объяснили тем, что уже сейчас в регионе работает крупный сервисный центр ПСБ, а субъект является третьим по количеству сотрудников в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь работает около 2 тыс. человек. Руководство Промсвязьбанка считает область «перспективной площадкой для реализации инвестиционных и социальных проектов».

Переезд связан с указанием президента России о переводе госкомпаний в регионы, которое было дано по итогам Петербургского экономического форума в июле 2024 года, полагает председатель совета директоров ООО «Трансинвест» Дмитрий Семенов.

«В целом такой переезд позволит привлекать в экономику Ярославской области недостающий объем инвестиций, развивать новые направления в реальном секторе экономике. В первую очередь, такое решение ПСБ позволит начать усиленное развитие научно-технического потенциала области»,— высказал свое мнение господин Семенов.

«Ъ» сообщал, что предложения о переезде в регионы центральных офисов корпораций с госучастием президент Владимир Путин поручил разработать правительству до 1 октября. Отмечалось, что такая мера позволит укрепить экономические возможности регионов. Банк ПСБ стал первой госкомпанией, объявившей о релокации после этого поручения.

По данным kartoteka.ru, сейчас ПАО «Промсвязьбанк» зарегистрировано по адресу Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. Учредителем ПСБ является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). В банке обслуживаются 350 тыс. юрлиц и 6,2 млн физлиц. ПСБ является опорным банком Министерства обороны РФ, так как сопровождает операции по гособоронзаказу и госконтрактам. Сильные позиции банка в Ярославской области обусловлены исторически: в 2008 году Промсвязьбанк приобрел контрольный пакет акций крупного ярославского «Ярсоцбанка».

Алла Чижова