Зеленский не полетит в Стамбул, но отправит туда делегацию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не полетит в Стамбул, где должны пройти переговоры Москвы и Киева. Изначально об этом сообщало AFP, позднее подтвердил и сам украинский президент. Для встречи с российской стороной в Стамбул отправится украинская делегация, возглавляемая министром обороны Рустемом Умеровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Huseyin Hayatsever / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Huseyin Hayatsever / Reuters

На пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена обсуждать в Стамбуле прекращение огня. При этом представители Украины намерены пробыть в Стамбуле и 16 мая: планируются контакты с турецкой и американской стороной.

Если Россия «не продемонстрирует реальной готовности» к завершению боевых действий, продолжил украинский президент, Украина попросит США, ЕС и страны глобального Юга ввести против «жесткие санкции».

Владимир Зеленский находится в Анкаре, где сегодня встречался с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Издание «РБК—Украина» со ссылкой на сервис AirNav сообщало, что в 16:30 (совпадает с мск) самолет украинского лидера должен вылететь из турецкой столицы в Стамбул.

Новость дополняется