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Делегацию Украины на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинскую делегацию, которая вскоре направится в Стамбул для переговоров с Россией, возглавит министр обороны Рустем Умеров. Группа переговорщиков будет в Турции и 16 мая, уточнил украинский лидер.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Фото: Диана Давитян / Wikimedia

Рустем Умеров

Фото: Диана Давитян / Wikimedia

«Мандат у них будет, прекращение огня — вопрос номер один»,— сказал Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Президент Украины подчеркнул, что лично ему, а также главе СБУ и начальнику Генштаба ВСУ «нечего делать» в Стамбуле, поскольку российский президент Владимир Путин на переговоры не приехал. «Если прекращения огня можно достичь без лидеров, то вопросов нет»,— подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о стартующих сегодня в Стамбуле переговорах между РФ и Украиной

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Российская делегация, возглавляемая помощником российского президента Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул утром 15 мая. Господин Мединский сообщил, что российские переговорщики сохраняют рабочий настрой и готовы к обсуждению «возможных компромиссов». Время начала переговоров неизвестно.

Лусине Баласян

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