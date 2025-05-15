Делегацию Украины на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинскую делегацию, которая вскоре направится в Стамбул для переговоров с Россией, возглавит министр обороны Рустем Умеров. Группа переговорщиков будет в Турции и 16 мая, уточнил украинский лидер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Умеров

Фото: Диана Давитян / Wikimedia Рустем Умеров

Фото: Диана Давитян / Wikimedia

«Мандат у них будет, прекращение огня — вопрос номер один»,— сказал Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Президент Украины подчеркнул, что лично ему, а также главе СБУ и начальнику Генштаба ВСУ «нечего делать» в Стамбуле, поскольку российский президент Владимир Путин на переговоры не приехал. «Если прекращения огня можно достичь без лидеров, то вопросов нет»,— подчеркнул Владимир Зеленский.

Российская делегация, возглавляемая помощником российского президента Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул утром 15 мая. Господин Мединский сообщил, что российские переговорщики сохраняют рабочий настрой и готовы к обсуждению «возможных компромиссов». Время начала переговоров неизвестно.

Лусине Баласян