«РИА Новости»: 16 мая пройдут две трехсторонние встречи США, РФ, Украины и Турции

В пятницу 16 мая в Стамбуле запланированы трехсторонние встречи в форматах Россия—Украина—Турция и США—Украина—Турция. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на МИД Турции.

«В пятницу в Стамбуле запланированы трехсторонние встречи России, Украины и Турции, а также США, Турции и Украины, сообщил "РИА Новости" источник в турецком внешнеполитическом ведомстве»,— говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако вечером в четверг «Ъ» узнал, что они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Подробнее о развитии событий — в материале «Ъ» «Это только первый акт большой пьесы».

Анастасия Домбицкая