Предприниматели в поисках убежища

Новый российский бизнес предпочитает регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП): количество таких регистраций в первом квартале выросло на 6%, тогда как число юрлиц сократилось на 25%, подсчитали в «Спарк-Интерфакс». Такая динамика объясняется ухудшением условий ведения бизнеса, в том числе вследствие жесткой денежно-кредитной политики, и попытками использовать создаваемые ИП для налоговой оптимизации, известной в российской практике как «дробление».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным «Спарк-Интерфакс», число регистраций индивидуальных предпринимателей в четвертом квартале 2024 года выросло на 6% в годовом выражении, а в первом квартале 2025 года — еще на 3%. До этого, в первые три квартала 2024 года, показатель, напротив, снизился на 2%. Динамика же регистраций юридических лиц продолжила устойчиво сокращаться: на 10% в 2024 году и на целых 26% в первом квартале 2025 года.

Возобновившийся рост регистрации ИП на фоне замедления экономики и сокращения регистраций юрлиц эксперты объясняют как растущей привлекательностью этой формы предпринимательства у населения, так и попытками использовать ИП для налоговой оптимизации, переоформляя на них отдельные составляющие работы юрлиц (так называемое дробление) для выполнения требований более привлекательных налоговых режимов. К тому же создать и вести бизнес как ИП легче: не нужен уставный капитал, проще бухгалтерия, меньше обязательных отчетов и требований, доступна упрощенная система налогообложения.

В то же время индивидуальные предприниматели чувствительны к экономическим изменениям и жесткости денежно-кредитной политики. Так, прирост новых кредитов ИП в 2024 году снизился до 4% (1,2 трлн руб.) после роста на 61% по итогам 2023 года. Еще более заметно это замедление в сегменте МСП (без ИП). Высокие темпы роста кредитования сохранили строительство и сектор ИТ (рост в 1,4 раза). Замедлению кредитования способствовал и резкий рост просрочки по кредитам: объем долгов с просрочкой свыше 90 дней в 2024 году вырос более чем в два раза, до 86 млрд руб. Доля просрочки в совокупном объеме задолженности выросла с 3,7% в конце 2023 года до 7,1%. Хуже ситуация в ИТ (рост с 5,3% до 10,9%), строительстве (с 5,7% до 10,5%) и розничной торговле (с 5,4% до 10,1%), а также в профессиональной и научно-технической деятельности (с 3,8% до 8,1%). При этом, хотя объем прибыли ИП (рост за год на 20%) превышал размер задолженности в 2,1 раза, усиление налогового бремени для ИП и жесткость ДКП будут продолжать негативно влиять на платежную дисциплину по обслуживанию кредитов, полагают в «Спарк-Интерфакс».

Отдельно аналитики отмечают, что предприниматели стали чаще регистрировать ИП в сфере профессиональной и научно-технической деятельности — рост составил 25%, доля в общем числе регистраций — 6,8%. На интерес такого бизнеса влияют приоритеты государственной политики: научно-технологическое развитие и поддержка малых инновационных компаний обладают бюджетным приоритетом. Также выросло число регистраций в административной сфере — на 35%, что увеличило долю сектора на 1,1 процентного пункта (п. п.), до 4,2%. Основные драйверы — услуги по трудоустройству (рост на 44%), интерес к которым поддерживается острым кадровым дефицитом в экономике. Опережающими темпами выросло число регистраций ИП в ИТ — на 26%, доля сектора достигла 3,6%.

В списке секторов, лидирующих по числу регистраций, также оказались строительство и операции с недвижимостью, однако постепенное свертывание программ господдержки сектора привело к замедлению темпов прироста числа ИП — с 19% в 2023 году до 6% в 2024-м в строительстве и с 28% до 9% в операциях с недвижимостью. Розничная же торговля, ключевой сегмент бизнеса ИП, ослабила позиции (вероятно, на фоне конкуренции с маркетплейсами) — в этой сфере число регистраций сократилось на 13%, а ее доля в общей численности ИП упала на 4,9 п. п., до 33,9%.

Диана Галиева