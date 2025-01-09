Исправление фикции

В Госдуму внесен правительственный законопроект об уголовной ответственности за регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП) на подставных лиц. Пока такое наказание действует только для создателей фиктивных компаний. Согласно проекту, как организаторам схем с ИП, так и подставным физлицам будет грозить наказание в диапазоне от штрафа до трех лет лишения свободы. Впрочем, для последних предусмотрена возможность освобождения от ответственности — при условии активного сотрудничества со следствием и в случае, если такое преступление совершено впервые. Эксперты инициативу в целом поддерживают, отмечая, что зачастую фиктивные ИП регистрируются на граждан за вознаграждение и в последующем используются, например, для уклонения от уплаты налогов или для обналичивания денежных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно правительственному законопроекту, уголовное наказание грозит не только организаторам схем с ИП, но и самим подставным индивидуальным предпринимателям

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Согласно правительственному законопроекту, уголовное наказание грозит не только организаторам схем с ИП, но и самим подставным индивидуальным предпринимателям

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Внесенный в Госдуму проект поправок к Уголовному кодексу предусматривает криминализацию действий по незаконной регистрации физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Изначально идея была предложена Минюстом летом прошлого года (см. “Ъ” от 2 августа 2024 года).

Согласно проекту, планируется дополнить ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и ст. 173.2 «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

Речь идет о наказании за организацию незаконной регистрации подставных физлиц в качестве ИП — когда данные граждан путем введения их в заблуждение или без их ведома внесены в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Также подставными будут считаться «индивидуалы», у которых «отсутствует цель ведения предпринимательской деятельности». Непосредственно фактом преступления будет считаться предоставление в государственные органы данных, повлекшее внесение в ЕГРИП сведений о таких лицах.

Предусмотренное проектом наказание — то же, что сейчас существует для случаев незаконного создания юридического лица: в диапазоне от штрафа от 100 тыс. руб. до лишения свободы на срок до трех лет. Незаконное использование документов, удостоверяющих личность, или выдача доверенности для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице будет караться таким же штрафом или лишением свободы сроком до двух лет.

Правительство в пояснительной записке к проекту отмечает, что количество ИП в последние годы стремительно растет — они наделены схожими с юрлицами правами, но на них не распространяется ряд ограничений по распоряжению денежными средствами при их обналичивании.

В связи с этим «реквизиты ИП широко используются в совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, отмыванием денежных средств».

Отметим, что законопроект предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, выступавших в качестве подставных, если преступление совершено впервые и при условии активного сотрудничества со следствием. Такое послабление объясняется не только гуманностью, но и сложностями при уголовном преследовании организаторов таких преступлений. Сейчас к ответственности нередко привлекаются только подставные лица, которые не заинтересованы в изобличении организаторов, поскольку это влечет за собой уже более жесткое наказание (за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору).

Советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Бакакина считает инициативу «естественным шагом» в заполнении правового пробела — в УК есть такие нормы для юрлиц, и было неясно, по какой причине их нет в отношении ИП.

«Правоприменитель и ФНС неоднократно сталкивались с этой проблемой, выявляя нарушителей и не зная, как привлечь их к ответственности»,— говорит юрист.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро ТЕЗА Андрея Тузова, существует достаточно широкая практика, когда ИП регистрируются не для реальной предпринимательской деятельности, а с целью предоставить за подчас скромное вознаграждение официальный статус, «ключи» от банка и налогового кабинета злоумышленникам, которые используют ИП для уклонения от уплаты налогов (путем дробления бизнеса) или для обналичивания.

Как рассказывает старший юрист адвокатского бюро Москвы «Пропозитум» Павел Григорьев, практика по делам об использовании подставных лиц при создании компаний выработала определенный набор признаков, которые вполне могут быть адаптированы и на случаи преступлений с участием подставных ИП: такое лицо действует несамостоятельно, получает вознаграждение (чаще всего в виде наличных), не имеет знаний и опыта в сфере бизнеса, может вести асоциальный образ жизни и так далее.

Андрей Тузов отмечает, что по проекту «есть вопросы к формулировкам, которые дают правоприменителю большую степень усмотрения» — предполагается, что ИП должен лично вести предпринимательскую деятельность, чтобы не попасть под действие изменений. Как следствие будет удостоверяться в этом, спрогнозировать сложно, говорит эксперт. Получается, что каждый новый ИП должен будет иметь хотя бы план своих предстоящих действий (приобретение основных средств, поиск клиентов, наличие других собственных атрибутов реального предпринимателя). Как подчеркивает Андрей Тузов, на изменения нужно обратить внимание ИП, которые недавно зарегистрировались, получили кредиты на ведение деятельности, тратили деньги, но реальную деятельность так и не начали.

Евгения Крючкова