Шахматистка Горячкина квалифицировалась на турнир претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина по итогам серии Гран-при квалифицировалась на турнир претенденток 2026 года. Квалификацию также прошла китаянка Чжу Цзиньэр.

Этап серии Гран-при завершился в австрийском городе Грослобминге. По итогам шести этапов Чжу Цзиньэр заняла первое место, набрав 352,5 очка. Александра Горячкина набрала 308,34 балла и заняла вторую строчку рейтинга.

26-летняя Александра Горячкина трижды побеждала на чемпионате России по шахматам. Она также была победительницей Кубка мира 2023 года. В 2026 году на турнире претенденток Горячкина и еще семь шахматисток будут бороться за право сыграть с действующей чемпионкой мира и перенять звание.