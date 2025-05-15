Глава МИД Турции встретится с российской делегацией в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня, 15 мая, проведет встречу с делегацией, которая будет представлять Россию на переговорах с Украиной. Встреча пройдет в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле. Об этом сообщил представитель турецкого МИДа Онджу Кечели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Долмабахче также едет украинская делегация, как писал ранее «Ъ». Впрочем, сегодня Россия и Украина не будут проводить переговоры. По информации ТАСС, представители стран встретятся завтра.

Также завтра господин Хакан намерен встретиться с украинской делегацией. В тот же день министр проведет встречу и госсекретарем США Марко Рубио. Политики готовы «продолжить усилия по содействию прямым переговорам» между Россией и Украиной, как говорил господин Рубио.

Подробнее о переговорах России и Украины — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Александр Рыльский