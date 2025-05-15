Рубио: дата саммита Трампа и Путина будет зависеть от исхода встречи в Стамбуле

Американская администрация будет принимать решение о сроках проведения саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, исходя из результатов переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Об этом в четверг сообщил глава Госдепартамента США Марко Рубио, передает Reuters. Он отметил, что американская сторона не имеет «больших ожиданий» относительно грядущей встречи в Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

«Я хочу быть откровенным. Мы не возлагаем больших надежд на то, что произойдет завтра»,— сказал он журналистам после неформальной встречи глав МИДов стран НАТО в Анталье.

Господин Рубио также сообщил, что в пятницу отправится в Стамбул на переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и украинской делегацией. При этом он отметил, что не возлагает больших надежд на переговоры.

Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако вечером в четверг «Ъ» узнал, что они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Подробнее о развитии событий — в материале «Ъ» «Это только первый акт большой пьесы».

Анастасия Домбицкая