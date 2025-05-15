Верховный суд США рассматривает запрет Трампом гражданства по рождению

Сегодня, 15 мая, Верховный суд США рассматривает указ Дональда Трампа об ограничении права на гражданство страны по рождению и возможность приостановки его действия федеральными судами. Ранее несколько федеральных судов приостановили действие этого указа. Теперь Верховый суд изучает обращение администрации президента США, требующей отменить эти судебные решения. В ходе сегодняшнего заседания, в частности, рассматривается вопрос о том, имеют ли право суды выносить решения, действующие на территории всей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

Дональд Трамп подписал этот указ в первый день на своем посту. В соответствии с указом права на получение американского гражданства лишались, в частности, дети, родители которых находились в стране нелегально или по туристической визе. После этого несколько десятков штатов подали иски, в которых оспаривали этот указ, считая, что он нарушает 14-ю поправку к американской конституции. В соответствии с этой поправкой гражданство США получает любой человек, родившийся на территории страны.

Яна Рождественская