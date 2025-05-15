Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд США рассматривает запрет Трампом гражданства по рождению

Сегодня, 15 мая, Верховный суд США рассматривает указ Дональда Трампа об ограничении права на гражданство страны по рождению и возможность приостановки его действия федеральными судами. Ранее несколько федеральных судов приостановили действие этого указа. Теперь Верховый суд изучает обращение администрации президента США, требующей отменить эти судебные решения. В ходе сегодняшнего заседания, в частности, рассматривается вопрос о том, имеют ли право суды выносить решения, действующие на территории всей страны.

Фото: Leah Millis / Reuters

Фото: Leah Millis / Reuters

Дональд Трамп подписал этот указ в первый день на своем посту. В соответствии с указом права на получение американского гражданства лишались, в частности, дети, родители которых находились в стране нелегально или по туристической визе. После этого несколько десятков штатов подали иски, в которых оспаривали этот указ, считая, что он нарушает 14-ю поправку к американской конституции. В соответствии с этой поправкой гражданство США получает любой человек, родившийся на территории страны.

Яна Рождественская

Новости компаний Все