Полиция пресекла деятельность борделя на Каменноостровском проспекте
Полиция в ходе оперативно-розыскных мероприятий накрыла бордель, находившийся в подвале дома 16 по Каменноостровскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. На месте задержали 40-летнюю жительницу Нижегородской области, которая, предположительно, является администратором заведения.
Фото: Сергей Пономарев, Коммерсантъ
Следом правоохранители задержали трех жриц любви в возрасте 32, 35 и 36 лет, а также 32-летнего водителя. Вся компания была доставлена в отдел для разбирательства. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).
Предполагаемому администратору салона избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Двух работниц интим-сферы и водителя привлекли к административной ответственности.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жрица любви угрожала полицейским ножом во время задержания в центре Петербурга.