Полиция пресекла деятельность борделя на Каменноостровском проспекте

Полиция в ходе оперативно-розыскных мероприятий накрыла бордель, находившийся в подвале дома 16 по Каменноостровскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. На месте задержали 40-летнюю жительницу Нижегородской области, которая, предположительно, является администратором заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Пономарев, Коммерсантъ Фото: Сергей Пономарев, Коммерсантъ

Следом правоохранители задержали трех жриц любви в возрасте 32, 35 и 36 лет, а также 32-летнего водителя. Вся компания была доставлена в отдел для разбирательства. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Предполагаемому администратору салона избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Двух работниц интим-сферы и водителя привлекли к административной ответственности.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жрица любви угрожала полицейским ножом во время задержания в центре Петербурга.

Андрей Маркелов