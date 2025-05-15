Петербуржца задержали за запуск дрона на территории школы-интерната

Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Санкт-Петербурга за запуск беспилотника. Дрон заметили над территорией школы-интерната, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ведомство около 7:00 поступил вызов по использованию кнопки тревожной кнопки персоналом учебного заведения на проспекте Энгельса. Охранник школы подтвердил, что на спортивной площадке запускали БПЛА.

На стадионе остановили 35-летнего петербуржца. Он управлял квадрокоптером «Syma», игнорируя действующие запреты. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Дрон изъяли, поскольку у задержанного не было разрешения на его запуск.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что беспилотники помогли найти 140 проблемных участков на теплосетях в Петербурге.

Татьяна Титаева