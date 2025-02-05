Беспилотники помогли найти 140 проблемных участков на теплосетях в Петербурге

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» нашли 140 проблемных участков на теплосетях в 2024 году с помощью тепловизоров, установленных на беспилотных летательных аппаратах, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Для мониторинга с воздуха использовали шесть БПЛА разного типа. С высоты птичьего полета дважды просканировали более 3 тыс. км сетей. По итогам обследования теплоэнергетики заменили 420 метров ненадежных трубопроводов.

Чуть более 20 проблемных участков находились рядом с больницами, школами и детскими садами. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, проведение мониторинга с помощью БПЛА — один из передовых способов диагностики.

За час патрулирования беспилотники успевают охватить до 10 кв. км территории. Они фиксируют температурные аномалии, указывающие на скрытую утечку, подтопление из-за нарушений дренажа, ослабление теплозащитных свойств изоляции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первый в мире вертопорт начали тестировать на площадке «Радар ММС» в Петербурге. Эта автоматизированная станция для зарядки батарей и запуска БПЛА вертолетного типа не имеет аналогов в мире.

Андрей Маркелов