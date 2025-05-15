Мединский: делегация РФ в Стамбуле настроена на поиск путей решения конфликта

Российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. Он отметил, что Россия настроена на установление долгосрочного мира и устранение причин конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения»,— сказал Владимир Мединский журналистам.

Господин Мединский также отметил, что задача прямых контактов с Украиной — установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта. По его словам, Россия рассматривает предстоящие контакты в Турции как продолжение переговоров, прерванных весной 2022 года.

В Стамбуле на 15 мая запланированы переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Время начала переговоров пока не определено. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не полетит в Стамбул, но отправит туда делегацию, которая будет представлять Украину на переговорах с Россией. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров. ТАСС со ссылкой на источник передавал, что встреча может быть перенесена на пятницу.

Подробнее о подготовке к переговорам — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Анастасия Домбицкая