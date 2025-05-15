Мединский назвал цель прямых переговоров с Украиной

Возглавляющий российскую делегацию в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что задача прямых контактов с Украиной — установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта. По его словам, Россия рассматривает предстоящие контакты в Турции как продолжение переговоров, прерванных весной 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Задача прямых переговоров с Украиной — рано или поздно выйти на долгосрочный мир, устранив базовые первопричины конфликта»,— сказал господин Мединский в заявлении для прессы. По его словам, утвержденная Владимиром Путиным делегация обладает «всеми необходимыми компетенциями и полномочиями». Владимир Мединский подчеркнул, что российская сторона настроена на конструктивный лад, «на поиск возможных развязок и точек соприкосновения».

Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером утвердил состав делегации на переговоры с Украиной. Помимо возглавляющего переговорную группу Владимира Мединского в нее вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин, а также несколько экспертов.

Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров, недавно вылетевший из Анкары в Стамбул. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Россией могут пройти сегодня или завтра.

Лусине Баласян