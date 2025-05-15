Русская православная церковь (РПЦ) назначила главой Грозненской епархии иеромонаха Амвросия (Марченко), следует из журналов Синода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Афонина / ТАСС Фото: Елена Афонина / ТАСС

Иеромонах Амвросий будет иметь титул «Грозненский и Сунженский». Ранее временное управление епархией было поручено архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту.

Грозненская епархия была учреждена на территории Чечни и Ингушетии в марте 2025 года. Ее выделили из состава Махачкалинской епархии (в нее с момента образования в 2012 году входили монастыри в Дагестане, Ингушетии и Чечне). Изменился также титул управляющего Махачкалинской епархией —теперь он именуется «Махачкалинский и Дербентский» (ранее — «Махачкалинский и Грозненский»).

Иеромонаху Амвросию 41 год. В 2009 году он окончил Ставропольскую духовную семинарию, после чего служил в монастырях Наурского и Шелковского районов Чечни. В 2017 году Амвросий стал настоятелем Рождественского храма станицы Наурской, в 2020-м — настоятелем храма Димитрия Донского в чеченском поселке Ханкала. В 2024 году — клириком храма Архангела Михаила в Грозном.

Полина Мотызлевская