Комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на удобрения из России

Комитет по внешней торговле Европарламента согласовал повышение пошлин на импорт удобрений и сельхозпродукции из России и Белоруссии. Решение ожидает утверждения на пленарной сессии ЕП 21 мая. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Поэтапно пошлины на российские и белорусские удобрения должны вырасти с 6,5% до 50%, согласно плану, предложенному Еврокомиссией в январе. Тарифы будут увеличивать до заградительного уровня — €315 за тонну для азотных удобрений и €430 для сложных удобрений.

В середине марта в Совете ЕС объясняли, что введение пошлин направлено на снижение зависимости от России и Белоруссии, а также стимулирование внутреннего производства и поддержку европейской индустрии удобрений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Евросоюз не хочет быть удобреньким».

Екатерина Отрашкевич