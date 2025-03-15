Совет ЕС утвердил позицию по пошлинам на сельскохозяйственную продукцию из РФ

Совет Евросоюза согласовал позицию для переговоров с Европарламентов по введению заградительных пошлин на сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии, а также некоторые удобрения. Там сообщили, что в 2023 году товары, на которые будут распространяться новые тарифы, составляли 15% всего сельскохозяйственного импорта из России.

«Тарифы направлены на снижение зависимости от России и Беларуси, стимулирование внутреннего производства и поддержку индустрии удобрений ЕС, гарантируя при этом, что Россия не получит коммерческой выгоды от продолжения экспорта в Союз»,— говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Позиция Совета ЕС предусматривает меры по «смягчению воздействия на фермеров ЕС в случае значительного роста цен на удобрения». В дальнейшем позицию должен согласовать Европарламент. Затем оба органа составят совместный текст заявления по поводу введения новых пошлин.

В январе Еврокомиссия предложила ввести пошлины на оставшийся сельскохозяйственный импорт из России и Белоруссии в размере 50%. Для удобрений предусмотрено поэтапное повышение пошли до заградительного уровня — €315 за тонну для азотных удобрений и €430 для сложных удобрений.