Липецкий завод «Ай Эйч Пи Апплаенсес» накажут за выбросы в атмосферу

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора внепланово проверили липецкий завод бытовой техники ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес» — оказалось, предприятие не выполнило действия, необходимые, чтобы уложиться в квоты загрязнения атмосферы. Об этом сообщили в природоохранном ведомстве.

Компанию привлекут к административной ответственности за несоблюдение экологических требований (ст. 8.1 КоАП РФ, до 100 тыс. руб. штрафа для юрлиц). Предприятию уже выдано предписание об устранении нарушений.

До лета 2022 года завод принадлежал американской компании Whirlpool, затем был выкуплен турецкой Arcelik.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес» зарегистрировано в 2024 году в Липецке с уставным капиталом 1,7 млрд руб. для производства бытовых электрических приборов. Гендиректор — Достэль Онур. Единственный собственник — турецкое АО «Арчелик». Прошлый год компания закончила с выручкой 27 млрд руб., чистая прибыль составила 1,1 млрд руб.

В конце апреля Росприроднадзор потребовал с властей воронежского Эртиля 10,6 млн руб. за вред почвам из-за несанкционированной свалки.

Юрий Голубь