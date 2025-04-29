Росприроднадзор потребовал с властей воронежского Эртиля 10,6 млн за свалку

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось к администрации воронежского райцентра Эртиль с претензией об оплате вреда почвам от несанкционированной свалки. Сумма требований составляет 10,6 млн руб. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свалка в Эртиле

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Свалка в Эртиле

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

В связи с публикациями в СМИ о незаконном размещении отходов сотрудники Росприроднадзора провели выездную проверку. Они обнаружили на участке площадью 350 кв. м мусор с кладбищ, крупногабаритные ТКО, отработанные покрышки, полиэтиленовую тару, отходы, загрязненные нефтепродуктами.

После этого специалисты проанализировали пробы почвы и рассчитали ущерб. Если администрация не оплатит его добровольно, управление намерено обратиться в суд.

В конце марта Росприроднадзор потребовал 580,6 млн руб. с воронежского ООО «Благоустройство» за незаконное размещение отходов в городе Борисоглебск. Арбитражный суд региона принял иск к производству, заседание по нему назначено на 2 июня.

Алина Морозова